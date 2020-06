देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों संग PM मोदी की बैठक आज

Corona Crisis: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार और बुधवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे. मोदी मंगलवार दोपहर को 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से बातचीत करेंगे. इनमें पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और कुछ केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं. प्रधानमंत्री बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत करेंगे. इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तरप्रदेश शामिल हैं. देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दो दिनों की डिजिटल बैठक होने जा रही है.

