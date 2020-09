रैली में बोले बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष - कोरोना खत्म है, लेकिन ममता दीदी लॉकडाउन लगा रही हैं, ताकि...

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नौ सितंबर को पश्चिम बंगाल में एक जन रैली में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "कोरोना खत्म हो गया! दीदीमोनी (ममता बनर्जी) लॉकडाउन लगा रही हैं ताकि बीजेपी राज्य में रैली और बैठकें आयोजित नहीं कर सके. हमें कोई रोक नहीं सकता है."

Corona has gone. Didimoni (Mamata Banerjee) is acting and imposing lockdown so that BJP can't organise meetings and rallies in the state. No one can stop us: Dilip Ghosh, BJP President, West Bengal at a public rally in Dhaniakhali (9/9/2020) pic.twitter.com/VVSJ0mSBCg