केरल में हो रहे निकाय चुनाव में कोरोना संक्रमित ने PPE किट पहनकर किया मतदान

कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी लोग बूथ पर जा कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. केरल के पांच जिलों में तीन स्तरीय स्थानीय निकाय चुनाव का पहला चरण मंगलवार को शुरू हुआ. इस दौरान अलाप्पुझा जिले के चेरतला मतदान केंद्र पर एक कोरोना संक्रमित और एक अन्य क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति ने PPE किट पहन कर मतदान किया.

Kerala: A COVID19 patient and a person in quarantine cast their votes at a polling booth in Cherthala, Alappuzha district, during the first phase of local body polls, earlier today pic.twitter.com/GrFHlEbkSe