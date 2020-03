Corona Virus: दुष्यंत सिंह से मुलाकात के बाद डेरेक ओ'ब्रायन समेत इन सांसदों ने भी खुद को किया आइसोलेट

बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. क्योंकि गायिका ने एयरपोर्ट से निकलने के बाद एक पार्टी में शिरकत की थी, जहां उनकी मुलाकात कई नेताओं से हुई थी. जिसमें वसुंधरा राजे और दुष्यंत का नाम शामिल है. कनिका के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद वसुंधरा राजे और दुष्यंत ने खुद को आइसोलेट कर लिया है. इसी बीच टीएमसी नेता और सांसद डेरेक ओ' ब्रायन ने भी खुद को पृथक कर लिया. उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी कि एक संसदीय समति के बैठक के दौरान दुष्यंत सिंह से मुलाकात की थी, और जब उन्हें कनिका सिंह घटना का पता चला तो उन्होंने खुद को एहतियातन अलग रखने का फैसला किया है.

5.30 pm.

Friday, March 20.

Home.

New Delhi.

My statement on video.



Am on self-isolation and following all protocol, as I was sitting right next to MP Dushyant for two hours at a #Parliament meeting on March 18. #COVID19pic.twitter.com/vX01w9o1D8