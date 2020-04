PM की अपील पर 10 साल के बच्चे ने खुद बनाया मास्क, प्रधानमंत्री बोले - कोरोना से जंग में आपका रोल भुलाया नहीं जाएगा

दरअसल, हेमंत गुप्ता नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर अपने nephew (भांजा-भतीजा) की कुछ तस्वीरें साझा की हैं. उन्होंने लिखा, "मोदी जी ने घर में बने मास्क पहनने का सुझाव दिया था. मेरा 10 साल का Nephew इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने घर में खुद अपने लिया मास्क बनाया. उसने सीखा की कैसे सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है." वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बच्चे के प्रयास की सराहना करते हुए अपने ट्वीट में लिखा- "कोरोनावायरस के खिलाफ इस लड़ाई में बच्चे द्वारा अदा की गई भूमिका को हमेशा याद रखेंगे."

Kudos to him.



We will always remember the proactive role children played in this fight against Coronavirus. https://t.co/bpikj8ku54