कोरोना वायरस के चलते ईरान में फंसे 234 भारतीय वतन लौटे, विदेश मंत्री ने शुक्रिया अदा किया 

कोरोना वायरस (Coronavirus) की भीषण मार झेल रहे ईरान (Iran) में फंसे 234 भारतीयों को वहां से बाहर निकालकर भारत ले आ गया है. भारत वापस आने वाले लोगों में 131 स्टूडेंट्स और 103 तीर्थयात्री है. कोरोना वायरस के चलते ये लोग ईरान में फंसे हुए थे. विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. उन्होंने इसके लिए ईरान में भारतीय राजदूत के प्रयासों की सराहना की है और ईरानी अधिकारियों का धन्यवाद किया है. बता दें कि ईरान में फंसे भारतीय छात्र-छात्राओं समेत विभिन्न लोग सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत सरकार से उन्हें वापस लाने की गुहार लगा चुके हैं.

विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को ट्वीट में कहा, "ईरान में फंसे 234 भारतीय वापस भारत आ गए हैं. इनमें 131 छात्र-छात्राएं और 101 तीर्थयात्री शामिल हैं. ईरान में भारतीय राजदूत और ईरान में भारतीय उच्चायोग के प्रयासों के लिए धन्यवाद. ईरानी अधिकारियों का भी धन्यवाद."

234 Indians stranded in #Iran have arrived in India; including 131 students and 103 pilgrims.

Thank you Ambassador @dhamugaddam and @India_in_Iran team for your efforts. Thank Iranian authorities.