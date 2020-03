Coronavirus: 'जनता कर्फ्यू' के बाद लोगों ने ताली, थाली और शंख बजाकर PM मोदी की अपील का किया पालन, दिग्गजों ने भी लिया हिस्सा, देखें VIDEOS

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी, जिसका जनता ने दिल खोलकर समर्थन किया. इसके अलावा पीएम मोदी ने जनता से यह भी अपील की थी कि जो लोग कोरोना वायरस जैसी आपदा में काम कर रहे हैं, उनके समर्थन के लिए अपने घरों के बाहर खड़े होकर ताली और थाली बजाएं. लोगों ने इसका भी जमकर समर्थन किया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों के लिए घंटा बजाकर आभार व्यक्त किया.

#WATCH Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath clangs bell in Gorakhpur to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/6mnK29Xzqy — ANI UP (@ANINewsUP) March 22, 2020

जनता कर्फ्यू को मिले जबरदस्त समर्थन के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जनता का धन्यवाद किया, उन्होंने लिखा कि कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन होकर धन्यवाद अर्पित किया. देशवासियों का बहुत-बहुत आभार... #JantaCurfew

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी परिवार के साथ मिलकर पीएम मोदी की अपील का पालन किया.

#WATCH Delhi: Defence Minister Rajnath participates in the exercise called by PM Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/hEokJqwDrV — ANI (@ANI) March 22, 2020

पंजाब में भी लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर तालियां, थालियां और शंख बजाते नजर आए.

#WATCH Punjab: People come out on their balconies to clap, clang utensils and ring bells to express their gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. Visuals from Amritsar. pic.twitter.com/PUJgDlCBId — ANI (@ANI) March 22, 2020

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने घर के बाहर थाली बजाकर पीएम मोदी की मुहिम में हिस्सा लिया.

#WATCH Delhi: BJP National President JP Nadda rings a bell at his residence to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/0tTC5091oF — ANI (@ANI) March 22, 2020

गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां लोग घरों के बाहर ताली, थाली और शंख बजाते नजर आए.

बड़ी संख्या में लोग अपनी घरों की बालकनी में खड़े होकर ताली और थाली बजाते नजर आए. इनमें बच्चों ने लिया हिस्सा. लोगों के समर्थन का आलम यह रहा कि शंख, तालियों और थाली बजाने की आवाजे शाम 4.30 बजे के बाद से ही सुनाई देने लगी थी.