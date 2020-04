Coronavirus: ओडिशा के बाद अब पंजाब सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया

दुनियाभर में कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है. अन्य देशों की तरह भारत भी इससे बुरी तरह प्रभावित है. देश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अब तक 6412 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 5709 मरीजों का इस समय इलाज चल रहा है.देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है. इधर ओडिशा के बाद अब पंजाब सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.

Punjab extends lockdown/curfew in the state till May 1st pic.twitter.com/mCjw01uy4D