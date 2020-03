कोरोना वायरस युवाओं के लिए भी हो सकता है जानलेवा, बेअसर रहेंगे ऐसा सोचना गलत: विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयसस के मुताबिक 'कोविड 19 से युवाओं को खतरा नहीं है' यह सोचना गलत है. कोरोनो वायरस से युवाओं को भी उतना ही नुकसान पहुंच सकता है और ये उनके लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के मुताबिक कोरोना के चलते युवाओं को भी हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है यहां तक कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है. टेड्रोस ने कहा, 'अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं, तो आपके द्वारा चुने जाने वाले विकल्प किसी और के लिए जीवन और मृत्यु के बीच अंतर हो सकते हैं.'

Young people are not invincible from #COVID19. The #coronavirus could put you in hospital for weeks, or even kill you. Even if you don't get sick, the choices you make about where you go could be the difference between life and death for someone else. https://t.co/fOK1OkINbKpic.twitter.com/KDpVKxw5bB — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 20, 2020

"Today, I have a message for young people: you are not invincible. This #coronavirus could put you in hospital for weeks, or even kill you.

Even if you don't get sick, the choices you make about where you go could be the difference between life & death for someone else"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 20, 2020

"I'm grateful that so many young people are spreading the word & not the virus. Solidarity is the key to defeating #COVID19 - solidarity between countries, but also between age groups.

Thank you for heeding our call for solidarity, solidarity, solidarity"-@DrTedros#coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 20, 2020

साथ ही उन्होंने ट्वीट किया 'मैं युवाओं का आभारी हूं कि वे कोरोना वायरस से लड़ने में योगदान दे रहे हैं न कि वायरस को फैलाने में. एकजुटता कोविड 19 को हराने के लिए महत्वपूर्ण है - देशों के बीच एकजुटता होने के साथ, सभी आयु समूहों के बीच भी एकजुटता होनी चाहिए.'

कोरोना वायरस संक्रमण के 63 नये मामले सामने आने के बाद शुक्रवार की शाम को भारत में इस संक्रमण के कुल मामले आईसीएमआर के अनुसार बढ़कर 236 हो गये जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा 223 है. इस बीच दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद करने की घोषणा की.

WHO के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, "भारत में और ज्यादा टेस्ट होने चाहिए"