भारत में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1071 पहुंची, 29 लोगों की गई जान, सरकार ने उठाए सख्त कदम, 10 अहम बातें 

लॉकडाउन के दौरान हजारों दिहाड़ी मजदूरों के दिल्ली-यूपी की सीमा पर पहुंचने के बाद दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी ने आदेश जारी किया. डीटीसी की बसों में केवल वही लोग सफर करेंगे जिनके पास ड्यूटी पास होगा. साथ ही उनका पहचान पत्र भी देखा जाएगा.डीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक और डिपो मैनेजर का आदेश कि बस पर 'For staff of essential services only and On govt duty'लिखें. ड्राइवर और कंडक्टर को विशेष निर्देश देकर बताया जाए कि अगर आदेशों का ठीक से पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी.