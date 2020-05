20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री - PM ने वही किया, जो उन्हें अच्छी तरह आता है...

कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में लिखा- "कल रात प्रधानमंत्री ने वही किया जो उन्हें अच्छी तरह आता है. मैक्सिमम पैकेजिंग, मिनिमम मीनिंग. यह क्लासिक नमो का उदाहरण है."

Last night the Prime Minister did what comes to him best.



Maximum Packaging, Minimum Meaning.



It was a case of classic NAMO. No Action Messaging Only