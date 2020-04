अब कोरोनावायरस से जुड़े सवालों के फौरन मिलेंगे जवाब, केंद्र सरकार ने शुरू की Covid-19 की ट्विटर सेवा

कोरोनावायरस के लेकर सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज ट्विटर सेवा लॉन्च की. जिसके जरिए लोगों को रियल टाइम में मदद पहुंचायी जा सकेगी. इस सेवा के जरिये सरकार बड़े स्तर पर लोगों से जुड़कर मदद पहुचा सकेगी. डॉ हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि @CovidIndiaSeva पर ट्वीट करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं. ट्वीट के जरिये मिले सवालों को सम्बंधित विभागों को भेजा जाएगा और फिर वहां से जवाब मिल सकेंगे. उनका कहना है कि ट्विटर पर @CovidIndiaSeva फॉलो कर कोविड-19 से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी मिलेगी.



Launched @CovidIndiaSeva to respond to citizens' queries in real time ❗️



Experts will share authoritative public health information reg #COVIDー19 swiftly at scale, helping to build a direct channel for communication with citizens.

Post your queries!#CovidIndiaSeva@PMOIndiapic.twitter.com/9dPKh9Qklc