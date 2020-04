Coronavirus: लॉकडाउन बढ़ाने के पीएम के ऐलान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम बोले, 'धन है भोजन है लेकिन सरकार देगी नहीं...'

Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की चुनौती के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश में लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है. पीएम ने राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में मंगलवार को यह भी कहा कि जो राज्‍य कोरोना वायरस के खिलाफ सख्‍ती रखते हुए अपने शहरों/क्षेत्रों में हॉटस्‍पॉट (कोराना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र) नहीं बनने देंगे, वहां 20 अप्रैल से जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी. उन्‍होंने कहा कि कल यानी बुधवार को सरकार कल इस बारे में सरकार विस्‍तृत गाइड लाइन जारी की जाएगी. उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि 20 अप्रैल को सीमित छूट का ध्‍यान गरीबों को ध्‍यान में रखते हुए किया गया है. लॉकडाउन बढ़ाने के पीएम के ऐलान के बीच कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) ने 'गैरजरूरी' रिएक्‍शन दिया है. चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'गरीबों को 21+19=40 दिन के लिए अपना इंतजाम खुद करने के लिए छोड़ दिया गया. धन है, भोजन है लेकिन सरकार वह देगी नहीं. रोओ, मेरे प्यारे देश.'

The poor have been left to fend for themselves for 21+19 days, including practically soliciting food. There is money, there is food, but the government will not release either money or food.



Cry, my beloved country.