कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस ने उठाया ये बड़ा कदम

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने कहा, "दिल्ली पुलिस के जितने कर्मी कोरोना के शिकार हुए हैं उनमें करीब 84 प्रतिशत पुलिसकर्मी स्वस्थ हो चुके हैं. हमने एम्स (AIIMS) के साथ गठजोड़ किया है ताकि हम जरूरतमंद लोगों को प्लाज्मा प्रदान कर सके और प्लाज्मा की दिक्कत न हो. यह दूसरे लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी प्रेरित करेगा.

