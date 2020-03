कोरोनावायरस के मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों से घर खाली करने के लिए कह रहे हैं मकान मालिक, डॉक्टरों ने सरकार को लिखी चिट्ठी

एक तरफ देश ने कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा देश एक साथ सलाम करता है तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को इस वजह से असहजता का सामना करना पड़ता है. दिल्ली एम्स के स्वास्थ्यकर्मियों ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखकर उन परिस्थितियों के बारे में बताया है जिसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है. एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के द्वारा लिखे पत्र में डॉक्टरों ने बताया कि कोरोनावायरस जैसे संक्रमण के खिलाफ काम करने की वजह से डॉक्टर, नर्स दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों से उनके मकानमालिक घर खाली करवाने का दबाव बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि डर का आलम ये है कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों से तो जबरदस्ती घर खाली करवा भी लिए गए हैं.

#COVID2019 : "How Sad it is"



AIIMS Resident Doctors Association complaining about eviction notice from landlords to their healthcare professsionals who are taking care of Covid patients pic.twitter.com/sIcsUy6gqx