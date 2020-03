Coronavirus: गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिव को SDRF फंड से गरीबों के लिए राहत शिविर लगाने का दिया आदेश

देश में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 149 नए मामले सामने आए हैं. इसी के साथ भारत में इस वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 873 हो गई है. कोविड-19 की वजह से अब तक 19 लोगों की जान गई है.इधर सरकार की तरफ से लागू किये गए लॉकडाउन के बाद हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही अपने-अपने गांव की तरफ निकल पड़े थे. जिसके बाद कई तरफ से ये मांग की जाने लगी कि सरकार को गरीबों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए. शनिवार को गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी किया है. जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि मजदूरों के लिए SDRF फंड से राहत शिविरों की व्यवस्था की जाए. उनके लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा की व्यावस्था भी की जाए.

Ministry of Home Affairs directs States/UTs to include 'Provisions for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. for homeless people, inc. migrant labourers, stranded due to lockdown & sheltered in relief camps' under SDRF fund allocations in wake of COVID-19. pic.twitter.com/SG7Z8PG4fs