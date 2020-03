भारत ने कोरोना वायरस से जूझ रहे इटली से 211 स्टूडेंट्स को बाहर निकाला, कहा- मुश्किल घड़ी में मदद के लिए...

कोरोना वायरस की मार झेल रहे इटली में फंसे 211 भारतीय छात्र-छात्राओं को शनिवार को भारत के लिए रवाना किया गया. कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए उड़ानें रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते ये लोग इटली में ही फंसे रह गए. एयर इंडिया का विशेष विमान इन भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर भारत के लिए निकला है. मिलान से उड़ान भरने वाले इस विमान में मानवता के आधार पर लाए जा रहे सात अन्य नागरिक भी शामिल हैं. इटली में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने यह जानकारी दी. इटली में कोरोना वायरस की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है.

इटली में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ट्विटर पर इटली में फंसे भारतीयों की रवानगी की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "एयर इंडिया का विमान 211 छात्र-छात्राओं और सात अन्य लोगों को लेकर रवाना हुआ है. इस मुश्किल परिस्थिति में मदद करने वाले सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद. एयर इंडिया की टीम और इटली के अधिकारियों का विशेष धन्यवाद. वाणिज्य दूतावास नॉर्दर्न इटली में सभी भारतीयों के कल्याण को सुनिश्चित करना जारी रखेगा."

211 students & 7 compassionate cases departed by AI flight #Milan.🙏all those who helped us through this difficult situation. Special 🙏to @airindiain team & Italian authorities. Consulate will continue to ensure welfare of all Indians in northern #Italy@MEAIndia@DrSJaishankarpic.twitter.com/eTX6GXHWCf