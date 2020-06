Coronavirus India Updates: असम में कोरोना के 191 नए मामले, राज्य में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,510 हुई

असम में कोरोना के मामलों की संख्या 4510 हो गई है. जिसमें 2088 एक्टिव मामले हैं. इस महामारी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है.

191 new #COVID19 positive cases reported in Assam today between 11 am to 11 pm. Total cases stand at 4510 including 2411 recovered, 2088 active cases and 8 deaths: State Health Minister Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/qyhd6aUtZR