Coronavirus India Updates:राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से 11 और मौत, 1330 नये मामले

Coronavirus in India: भारत में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 69,652 नए मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 28 लाख को पार कर गई. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20,96,664 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर अब 73.91 प्रतिशत हो गई है. इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत सरकार ने National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 बनाया है. इसका मकसद दुनिया में कहीं भी कोविड-19 की वैक्सीन पर चल रहे नए तकनीक, तैयारी, उत्पादन वगैरह के बारे में पूरी जानकारी रखना है. विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये एक्सपर्ट ग्रुप भारतीय कंपनियों को इन वैक्सीन को पाने, जरूरी टेस्टिंग आंकड़े नियामक संस्थाओं तक पहुंचाने का काम करेगा.

Coronavirus Updates in Hindi:

Aug 21, 2020 06:24 (IST) राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से बृहस्पतिवार को 11 और मरीजों की मौत हो गई. जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 921 हो गई है. इसके साथ ही 1330 नये मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 66619 हो गयी जिनमें से 14508 रोगी उपचाराधीन हैं.