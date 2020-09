Coronavirus India Updates: हरियाणा में कोरोना के 1,881 नए मामले,19 मौतें

राजस्थान में कोरोना के 1,553 नए मामले सामने आए , 546 मरीज ठीक हुए और 14 लोगों की महामारी से मौत हो गई.इससे राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या 86,227 हो गई है.

Rajasthan reported 1,553 new coronavirus cases, 546 recoveries and 14 deaths in the last 24 hours, taking total cases to 86,227 including 71,220 recoveries and 1,095 deaths. Number of active cases stands at 13,912: State Health Department pic.twitter.com/axQ86502Ct