Coronavirus India Updates : पुडुचेरी में कोविड के 292 नए मामले आए सामने, 11 और लोगों की हुयी मौत

पुडुचेरी में कोविड के 292 नए मामले सामने आए हैं. जबकि 11 लोगों की और मौत इस वायरस हो गयी है. इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 325 हो गयी है.

Puducherry reported 292 new COVID-19 cases (out of 1,073 tests) and 11 deaths today, taking total cases to 17,316 including 12,135 recoveries and 325 deaths: State Health Department pic.twitter.com/pMbkFuGudt