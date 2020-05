Coronavirus Cases in India Updates: अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक 95921 मरीजों की मौत

Coronavirus Updates: 66 वर्षीय कैंसर पीड़ित ने कोरोना को हराया

लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति एमएलबी भट्ट ने कहा, 66 वर्षीय कैंसर पीड़ित ने कोरोना को हराया और अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है. जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादा उम्र वाले लोगों के इंफेक्शन से ठीक होने के चांस कम होते हैं. ये एक सकारात्मक संकेत है और हम ऐसे मरीजों के इलाज में उम्मीद देख सकते हैं.

A 66-yr-old cancer survivor recovered from #COVID19 & was discharged. As we know that people who have co-morbidities have lower chances of recovery from infection. It's a positive sign&we can see a hope in treatment of such patients:MLB Bhatt,Vice Chancellor,KGMU,Lucknow (22.05) pic.twitter.com/zI9Jr0qTmW