शराब के ठेके खुलने की अफवाह सुनते ही लग गईं लंबी-लंबी लाइनें, सामने आईं ये तस्वीरें

अफवाह फैलते ही लोग अपने घरों के आसपास की शराब के दुकानों पर जाकर लाइन में खड़े हो गए. जबकि दुकानों के शटर गिरे हुए थे. हालांकि शराब की दुकानें बंद रही, लेकिन अफवाह के चलते लोग अपने घरों से बाहर आकर शराब लेने के लिए लाइनों में लग गए, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं.

Karnataka: People queue outside a liquor shop in Gadag over rumours that the shop would open for a few hours today. #CoronavirusLockdownpic.twitter.com/uxXsNt2QLp