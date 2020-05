Coronavirus Lockdown: कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश में लॉकडाउन (Lockdown-4) 31 मई तक बढ़ाने के बाद सोमवार सुबह दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं. दिल्ली और नोएडा को कनेक्‍ट करने वाले DND पर सैकड़ों की संख्‍या में कारें बेहद धीमी गति से रेंगती नजर आई क्‍योंकि बॉर्डर पर तैनात पुलिस यात्रा कर रहे लोगों को बारीकी से चेक कर रही थी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को कालिंदी कुंडी बैराज फ्लाईओवर और डीएनडी से सीमा पार करने से बचने की सलाह दी है क्‍योंकि यूपी पुलिस केवल नोएडा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए 'पास' वाले वाहनों को हो यहां से जाने की इजाजत दे रही है.

Traffic Alert



As U.P. police is allowing entry to NOIDA only for vehicle heaving movement pass issued by D.M. NOIDA. People travelling from Delhi to Noida using Kalindi Kunj barrage flyover and DND flyover may plan their trip accordingly.