पुलिस कमिश्‍नर ने अपने ट्वीट में लिखा-सिर्फ याद दिलाने के लिए. मुंबई रेड जोन में होने के कारण यहां लॉकडाउन-4 के तहत पहले के नियमों से कोई छूट नहीं दी गई है. वैध इजाजत के बिना और इमरजेंसी सेवा से संबंधित नहीं होने के बावजूद दिन और रात घूमने वालों वाहनों और इनके ड्राइवर को कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा. यह आपकी सुरक्षा के लिए पहले है.''

Make Safety Your Priority



Any relaxations from the earlier rules are yet to be implemented in Mumbai under Lockdown 4.0. Being in the RED ZONE, strict action will be taken on vehicles & people travelling at any hour of the day, without valid permission or for non-emergency.