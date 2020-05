कोरोना संकट : Unlock 1 के ऐलान के बीच भड़के प्रशांत किशोर, बोले- हम खुद को बड़ी तबाही की ओर धकेल रहे

गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन (Lockdown) को कंटेनमेंट ज़ोन तक सीमित करके अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ाया है. हालांकि, इस दौरान लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. इसका (Unlock1) पहला चरण आठ जून से लागू होगा. इसके तहत, 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे.

A botched up #lockdown and series of strategic mistakes have turned a public health issue into a full-blown humanitarian crisis.



Now instead of going for a course correction that is guided by scientific evidence and data with #unlock1 we are setting ourselves for a catastrophe.