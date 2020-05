Aurangabad Train Accident: कोरोना वायरस की महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के बीच महाराष्‍ट्र से पैदल घर लौट रहे 14 प्रवासी मजदूरों के ट्रेन से कुचलकर (Maharashtra Train Accident) मौत हो गई है. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने प्रवासी मजदूरों की इस मौत को लेकर तीखे शब्‍दों में प्रतिक्रिया जताई है. उन्‍होंने इस मसले पर एक ट्वीट करके लिखा-जीवन और मृत्‍यु, दोनों ही में प्रवासी मजदूर केवल आंकड़ों में सिमटकर रह गए हैं. कुछ अपवादों को छोड़ दें तो इन्‍होंने तो कोई गलती नहीं की है लेकिन केंद्र और राज्‍य सरकार, दोनों ने ही इन्‍हें इनकी नियति और समाज की दया पर छोड़ दिया है.''

The faceless #MigrantWorkers are reduced to mere statistics...both in their lives and death.



Make no mistake, but for few exceptions, Govts both at center & states have been brazen in leaving them at their fate and the mercy of the greed of the society.#CryforJalna