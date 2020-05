Coronavirus Outbreak: कोरोना वायरस की महामारी के बीच भारत सरकार दूसरे देशों में फंसे 'अपने लोगों' को घर वापस लौटाने में जुटी है. वंदे भारत मिशन के तहत बांग्‍लादेश के ढाका शहर में फंसे जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) के मेडिकल स्‍टूडेंट्स को देश वापस लाया गया. कोरोना वायरस की महामारी के चलते ये स्‍टूडेंट बांग्‍लादेश में फंसकर रह गए थे. वतन लौटने के बाद इन स्‍टूडेंट्स ने भारतीय सरकार (Indian Government) और बांग्‍लादेश स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Bangladesh) के प्रति आभार जताया है. एक छात्रा ने कहा कि इस दौरान हमें भारतीय दूतावास से पूरा सहयोग मिला. उसने कहा कि लॉकडाउन में फंसने के दौरान मुझे भारत सरकार, बांग्‍लादेश स्थित भारतीय दूतावास और कॉलेज का पूरा सहयोग मिला. एक छात्र ने भी कहा कि मैं विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास का शु्क्रगुजार हूं जो मुसीबत के वक्‍त पर हमारी मदद के लिए आगे आए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं.

#WATCH Bangladesh: Students from Jammu and Kashmir, who are being brought back from Dhaka under #VandeBharatMission, express their gratitude towards Indian Govt and Indian Embassy in Bangladesh. #COVID19pic.twitter.com/LEVBguif99