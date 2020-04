Coronavirus: महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया से घर-घर अखबार और पत्रिकाएं पहुंचाने से बचने को कहा

राज्य सरकार ने कहा कि वह मीडिया का पूरे हृदय से समर्थन करती है और कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी का मुकाबला करने में उसका सहयोग चाहती है. मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है, ‘‘ हम मीडिया से घर-घर जाकर अखबार एवं पत्रिकाएं पहुंचाने से बचने का अनुरोध करते हैं. हम मीडिया का पूरे हृदय से स्वागत करते हैं और सुझावों एवं आपत्तियों को लेकर उसकी ओर ताकते हैं. लेकिन ऐसी महामारी के समय में, जहां हमें वाकई लोगों की आवाजाही में कमी लाने और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादातर आर्थिक कामकाज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.''

We wholeheartedly support the media and look to it for suggestions and objections. However in times of such a pandemic, where we genuinely are in need to reduce footfalls and increase safety, most economic operations are facing tough times.