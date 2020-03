लॉकडाउन में आर्थिक राहत : चिदंबरम थोड़ा खुश तो थोड़ा नाखुश, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा- ऊंट के मुंह में जीरा

कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट, आर्थिक पैकेज और RBI की ओर से ब्याज दरों और EMI में सहूलियतों का ऐलान हुआ है. जिसका पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जो 10 प्वाइंट सुझाए थे. सरकार की ओर से किए गए फैसलों में वो नजर आ रहे हैं. लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी थोड़ा और कदम उठाने की जरूरत है. आज हुए आरबीआई की ओर से EMI और ब्याज दरों में छूट पर उन्होंने कहा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है. मांग यह है कि सभी EMI देय तिथियों को ऑटोमैटिक स्थगित कर दिया जाना चाहिए. साथ में उन्होंने कहा, 'मैंने सुझाव दिया था कि 30 जून से पहले पड़ने वाली सभी नियत तारीखों को 30 जून तक के लिए टाला जा सकता है. उधारकर्ताओं को संबंधित बैंक पर निर्भर बना दिया गया है और निराश हो जाएगा'.

गुरुवार को हुए आर्थिक पैकेज के ऐलान पर पी. चिदंबरम ने 'आप देखेंगे कि किरायेदार किसानों और निराश्रितों को मदद, रोजगार और मजदूरी के मौजूदा स्तर को बनाए रखने, कर अवहेलना, ईएमआई स्थगन, जीएसटी दर में कटौती, आदि जैसे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया है. आइए उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही एक प्लान-2 होगी. एक साथ किए गए कई अलग-अलग ट्वीट में उन्होंने कहा, योजना तीन महीने के लिए गरीबों को पर्याप्त अतिरिक्त खाद्यान्न देती है, और यह स्वागत योग्य है. योजना में गरीबों की जेब में पर्याप्त नकदी नहीं देता है। कुछ वर्गों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है'. हमारा अनुमान (अतिरिक्त धन जो हस्तांतरित किया जाएगा (अनाज और दालों के मूल्य सहित) 1 लाख करोड़ रुपये है. आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है.

दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने सरकार के कदमों को पूरी तरह से नाकाफी बताया है. कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर सिंह शेयरगिल ने कहा आर्थिक पैकज 'ऊंट के मुंह में जीरा' की तरह है. वहीं एक दूसरे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ' हमारी मांग है कि हर व्यक्ति को अगले 21 दिन में 10 किलो चावल/गेहूँ दिया जाए. क्यों न स्वास्थ्यकर्मियों को दुगुना वेतन दिया जाए. इस समय फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है. ऐसे में कटाई का क्या इंतजाम है? सारी मंडियां बंद पड़ी है. किसान की सालभर की कमाई की भरपाई कौन करेगा?

Govt #COVID2019 Economic Package is case of “Oonth Ke Muu Me Jeera-Too Less for the Ones Who Need More” as:

1. $22.5bn not enough for 135 Cr population(Singapore 58Lac-Grant $33bn)

2. 44Cr+ informal labour force left out

3. Extend EMI Moratorium to farmers #LockdownWithoutPlanpic.twitter.com/r2b95duxqb