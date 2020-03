कोरोना वायरस प्रभावित ईरान से 58 भारतीयों को लेकर आया IAF का विमान, विदेश मंत्री बोले- अभी और भी आएंगे

कोरानावायरस से प्रभावित ईरान से भारतीय वायुसेना का विमान मंगलवार को 58 भारतीयों को लेकर भारत पहुंच गया है. इन 58 भारतीयों को कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से वहां से बचाकर लाया गया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार सुबह इसकी जानकारी दी. विदेश मंत्री ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया था, '58 भारतीयों का पहले जत्था ईरान से दिल्ली आने वाला है. भारतीय वायुसेना का c-17 विमान तेहरान से उड़ चुका है और जल्द ही हिंडन एयरबेस पर उतर जाएगा.'

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दूतावास के अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने उन भारतीयों को वहां निकालने में भूमिका निभाई है. उन्होंने लिखा है, 'ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों और भारतीय मेडिकल टीम इस चुनौती भरे माहौल में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए शुक्रिया.' साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना और ईरान प्रशासन का भी शुक्रिया कहा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वहां फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं. बता दें, कोरोनावायरस से प्रभावित ईरान में सैंकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं.

#WATCH IAF C-17 Globemaster carrying the first batch of 58 Indian pilgrims, lands at Hindon air force station in Ghaziabad from Tehran, Iran. #CoronaVirushttps://t.co/soTRjNkYl9pic.twitter.com/kXvDMzcAtY