नवीन पटनायक ने कहा, " युद्ध में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को आगे रखकर लड़ा जा रहा है और इसमें भरपूर समर्थन मिल रहा है. हमारे यहां देश के लिए लड़ने वाले और अपना सर्वस्‍व बलिदान करने वाले बहादुरों को सम्‍मानित करने की समृद्ध परंपरा है.' सीएम ने कहा, इसी तरह की भावना के तहत इन लोगों को सम्मानित करने के लिए, राज्य सरकार, भारत सरकार के साथ मिलकर उन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों (निजी और सरकारी) को 50 लाख रुपये देना सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान न्‍यौछावर करने वालों को राज्य शहीद का दर्जा देगा और उनका राजकीय सम्‍मान के साथ अंतिम संस्‍कार करेगा.

Entire human race is in a fight with #COVID19 and the World has lost more than 2 lakh lives in a span of three months. No continent has been spared and most countries are in a state of war with this invisible enemy.#OdishaFightsCoronapic.twitter.com/e0mNgvIHGe