Coronavirus Outbreak: देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्‍या में बढ़कर 5700 के पार पहुंच चुकी है. आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्‍य उत्‍तरप्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्‍या में इजाफा हुआ है. कोरोनोवायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच यूपी सरकार ने 15 जिलों के सर्वाधिक प्रभावित हिस्सों (हॉट स्‍पॉट) को सील कर दिया है. इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और आगरा शामिल हैं. इसके अंतर्गत ऐसे स्‍थान जो कोरोना वायरस के कारण सर्वाधिक प्रभावित हैं, वहां लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. लोगों की इस दौरान कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए इन हॉट स्‍पॉट में शासन की ओर से जरूरी चीजों की सप्लाई की जाएगी. नोएडा के डीएम ने एक ट्वीट करके उन सब्‍जी/फल विक्रेताओं की सूची जारी है तो शहर के हॉटस्‍पॉट वाले एरिया मे उपलब्‍ध रहेंगे. डीएम ने बताया कि ये सब्‍जी/फल रोजाना सुबह सुबह 10 बजे से उपलब्‍ध रहेंगे,

List of fruit and vegetable vendors to serve the hotspots. They will be present everyday(10am onwards). pic.twitter.com/13FXYgNieS