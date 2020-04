Coronavirus Outbreak: देश में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्‍या में लगातार इजाफा हो रहा है. आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्‍य उत्‍तरप्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्‍या 300 के पार पहुंच चुकी है.कोरोनोवायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच यूपी सरकार ने 15 जिलों के सर्वाधिक प्रभावित हिस्सों (हॉट स्‍पॉट) को सील कर दिया है. राज्य के मुख्य सचिव ने इसकी पुष्टि की है. इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा, शामली और सहारनपुर जिले शामिल हैं. इनमें वो 15 जिले शामिल हैं, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. राज्‍य सरकार के इस फैसले के बाद जरूरी सामान की दुकानों में लोगों को भीड़ उमड़ने लगी और लोगों के बीच जरूरी सामान को स्‍टोर करने में होड़ सी मच गई. आपाधापी के इस माहौल में नोएडा के डीएम जीबी नागर ने शहर के लोगों से खरीदारी को लेकर हड़बड़ी नहीं करने की अपील की है.

Dear residents, No need for panic buying. Identified Hot spots shall be sealed and home delivery of essential commodities and services shall be available at all places in the district. We shall take strict action against rumour mongerers/spreaders