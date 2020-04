कोरोना संकट के बीच रमजान से पहले असदुद्दीन औवेसी ने मुस्लिमों से की तरावीह की नमाज के लिए ये अपील

Coronavirus Pandemic: कोराना वायरस की महामारी के चलते पूरा देश इस समय लॉकडाउन का सामना कर रहा है. लॉकडाउन के चलते देश में आम गतिविधियां वैसे तो ठप हैं लेकिन लॉकडाउन के उल्‍लंघन की खबरें भी देशभर से सामने आ रही हैं. ऐसी घटनाओं से कोरोना की खतरा बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अप्रैल माह में ही मुस्लिम भाइयों के रमज़ान शुरू हो रहे हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने रमजान (Ramzan/Ramadan) के पवित्र माह के दौरान तरावीह घर में ही करने की अपील मुस्लिम भाइयों से की है. एक ट्वीट में उन्‍होंने कहा, 'जामिया निजामिया के एक बयान में हैदराबाद के मुफ्तियों और उलेमाओं ने अपील की है कि रमजान के आने वाले महीने के दौरान घर में ही तरावीह पेश की जाए. बेशक, ये दिशा-निर्देश केवल तेलंगाना और आंध्रप्रदेश पर लागू नहीं होते हैं, पूरे भारत में इनका सख्ती से पालन किया जाना है.'

In a statement from Jamia Nizamia, Hyderabad Muftis & Ulemas of all Schools of Thought have appealed that taraweeh be offered at home during the coming month of #Ramzan. Of course, these guidelines do not just apply to Telangana & AP, they are to be strictly followed across India pic.twitter.com/j5MGuhqX3b