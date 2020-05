Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की देशव्‍यापी महामारी के बीच आल इंडिया मजलिस-ए-इत्‍तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने निजामुद्दीन मरकज को लोगों को लेकर दिल्‍ली सरकार पर एक आरोप लगाकर सियासी माहौल गरमा दिया है. ओवैसी ने एक ट्वीट कर कहा, 'निगेटिव टेस्‍ट के बाद भी निजामुद्दीन मरकज के लोगों को डिस्‍चार्ज क्‍यों नहीं किया जा रहा है. वे दो बार जरूरी क्‍वारंटाइम की अवधि को पूरा कर चुके हैं लेकिन दिल्‍ली सरकार उन्‍हें डिस्‍चार्ज करने की इजाजत नहीं दे रही. ये 31 मार्च से वहां हैं और उन्‍हें तुरंत छुट्टी दी जानी चाहिए.

Why're people from Markaz not being discharged despite all negative tests & them completing over TWICE the required quarantine period? Why's Delhi govt not permitting their discharge? They've been there since 31 March, they should be discharged immediately https://t.co/sQpQqcVlDI