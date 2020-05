Coronavirus Pandemic: घरेलू उड़ानों की बहाली को लेकर सामने आया सरकार का दोहरा मापदंड...

Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी के बीच केंद्र सरकार के दोहरे मापदंड मंगलवार को उस समय सामने आए जब उसने मंगलवार को कहा कि देश में घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मामले में राज्‍यों की सहमति आवश्यक है. गौरतलब है कि इससे पहले श्रमिक स्‍पेशल ट्रेन चलाने के मामले में केंद्र ने राज्‍यों की सहमति को जरूरी नहीं माना था. घरेलू उड़ानों को शुरू करने के मुद्दे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया,'घरेलू उड़ानों की बहाली का फैसला केवल मिनिस्‍ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केंद्र अकेले नहीं ले सकता. सहकारी संघवाद की भावना ने राज्‍यों सरकारों की भी, जहां से ये फ्लाइट टेकऑफ और लेंडिंग करेगी, को भी अनुमति देने के लिए तैयार होना चाहिए.'

It is not upto @MoCA_GoI or centre alone to decide on resuming domestic flights.



In the spirit of cooperative federalism, the govt of states where these flights will take off & land should be ready to allow civil aviation operations.@DGCAIndia@AAI_Official@PIB_India