Coronavirus Pandemic: देश सहित पूरा विश्‍व इस समय कोरोना वायरस (Coronavirus )की महामारी का सामना कर रहा है. कोरोना वायरस के केसों की संख्‍या देश में 35 हजार के पार पहुंच गया है. कोरोना से सबसे ज्‍यादा प्रभावित महाराष्‍ट्र राज्‍य है जहां कोरोना प्रभावितों की संख्‍या का आंकड़ा 10 हजार के पार पहुंच गया है. महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई में इस वायरस के प्रभावितों की संख्‍या अच्‍छी खासी है. मुंबई की लीलावती अस्‍पताल के सीईओ डॉ. रविशंकर ने बताया कि महाराष्‍ट्र के एक 53 साल के कोरोना पेशेंट का इलाज प्‍लाज्‍़मा थेरैपी से किया गया था, इसकी 29 अप्रैल को मौत हो गई. यह महाराष्‍ट्र का ऐसा पहला पेशेंट था जिसका प्‍लाज्‍़मा थेरैपी से इलाज किया जा रहा था.

A 53-year-old male patient, the first to undergo plasma therapy in Maharashtra passed away on 29th April: Dr Ravishankar, CEO Lilavati Hospital, Mumbai #COVID19