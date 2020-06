Covid-19 Pandemic: पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्‍हा (Yashwant Sinha), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ निशाना साधने को कोई मौका नहीं चूकते. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्‍व वाली सरकार में मंत्री रह चुके सिन्हा ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए "भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय" लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को व्यंग्यात्मक अंदाज में बधाई दी. उन्‍होंने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और अर्थव्‍यवस्‍था के ढहने को लेकर तंज कसा है. अपने ट्वीट में यशवंत सिन्‍हा ने लिखा- "भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ने के लिए पीएम मोदी को बधाई. अगला साल और भी बेहतर होने का वादा किया गया जब भारत कोविड-19 मामलों में और ऊपर चढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी." गौरतलब है कि यशवंत सिन्‍हा पहले बीजेपी में थे किन उन्‍होंने 2018 में पार्टी छोड़ दी थी.

Congratulations to PM Modi for ushering in 'a golden chapter in the history of Indian democracy'. The next year promises to be even better when India will climb to the top in Covid cases and the economy would have collapsed totally.