पश्चिम बंगाल: राशन वितरण में पक्षपात का आरोप, नॉर्थ 24 परगना जिले में पुलिस-लोगों के बीच हुई झड़प..

Coronavirus Pandemic:कोरोना वायरस की महामारी के कारण देशभर में जारी लॉकडाउन (Lockdown) के बीच पश्चिम बंगाल (West Bengal)के नार्थ 24 परगना जिले में पुलिस और स्‍थानीय लोगों के बीच झड़प की खबर है. जिले के बदुरिया में स्‍थानीय लोगों ने राशन वितरण (Distribution of Ration) में पक्षपात और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और रोड ब्‍लॉक कर दिया. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्‍थानीय लोगों से उनकी झड़प हो गई. पुलिस ने बल प्रयोग पर लोगों को भगाया. एएनआई की ओर से जारी वीडियो में पुलिस के जवानों को एक महिला पर बल प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है.

#WATCH: Locals clash with Police personnel after they (locals) had blocked the road alleging improper distribution of ration material amid #CoronavirusLockdown in Baduria, North 24 Parganas. #WestBengalpic.twitter.com/ceuxq6mcEl