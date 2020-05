Coronavirus Pandemic:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. मंगलवार को देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने यह घोषणा की. उन्‍होंने कहा कि इस पैकेज का इस्तेमाल देश के हर वर्ग किसान, मजदूर, लघु उद्योगों और कामगारों की मदद के लिए मदद किया जाएगा. पीएम की इस संबोधन के एक दिन बाद वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज से विभिन्‍न सेक्‍शन को मिलने वाली राहत के बारे में विस्‍तार से बताया. इस पैकेज को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है. ममता ने कहा-लोग राहत की उम्‍मीद लगा रहे थे...लेकिन उन्‍हें बड़ा जीरो मिला है. पैकेज में राज्‍यों के लिए कुछ भी नहीं है.

People expected to get relief ...but it's a big zero. There is nothing for the States: West Bengal CM Mamata Banerjee

on the #EconomicPackagepic.twitter.com/mDVFTJnl15