प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की महामारी के बीच शु्क्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से की गई घोषणा का स्‍वागत करते हुए कहा है कि इससे लिक्‍विडिटी बढ़ने में मदद मिलेगी. पीएम ने एक ट्वीट कर कहा, 'आरबीआई की आज की घोषणा से तरलता बढ़ेगी और और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा.इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी'

Today's announcements by @RBI will greatly enhance liquidity and improve credit supply. These steps would help our small businesses, MSMEs, farmers and the poor. It will also help all states by increasing WMA limits.