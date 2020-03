देश में आया संकट तो टाटा ने खोले हाथ, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की

भारत में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. देश में अबतक 873 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं. जबकि 19 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में अभी इलाज के लिए वेंटिलेटर, मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक की जरूरत है. ऐसे हालत में कई तरफ से मदद के हाथ भी उठने शुरु हो गये हैं. देश के जाने-माने उद्योगपति टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने ट्वीट कर टाटा की तरफ से 500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है. रतन टाटा ने ट्वीट कर कहा है," इस दौड़ में COVID 19 संकट सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है. टाटा समूह की कंपनियां हमेशा ऐसे समय में देश की जरूरत के साथ खड़ी हुई है. इस समय देश को हमारी जरूरत अधिक है."

The COVID 19 crisis is one of the toughest challenges we will face as a race. The Tata Trusts and the Tata group companies have in the past risen to the needs of the nation. At this moment, the need of the hour is greater than any other time. pic.twitter.com/y6jzHxUafM