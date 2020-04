Coronavirus Pandemic: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लॉकडाउन बढ़ाने के PM के फैसले का किया समर्थन, लेकिन..

Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश में लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है. पीएम ने राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में मंगलवार को यह भी कहा कि जो राज्‍य कोरोना वायरस के खिलाफ सख्‍ती रखते हुए अपने शहरों/क्षेत्रों में हॉटस्‍पॉट (कोराना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र) नहीं बनने देंगे, वहां 20 अप्रैल से जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी. कांग्रेस के दिग्‍गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने के पीएम के फैसले का समर्थन किया है. लेकिन इसके साथ ही थरूर ने कहा कि पीएम को अपने संबोधन में देशवासियों को राहत की घोषणा भी करनी चाहिए थी.

I support the announcement by @PMOIndia@narendraModi of #Lockdown extension. Can't discard the gains being made. But he should have also announced serious relief for those who cannot make ends meet. MNREGA payments, JanDhan accounts, GST dues to states,&aid to sweeten the pill.