शशि थरूर ने कोरोना पॉजिटिव अमित शाह के निजी अस्पताल में भर्ती होने पर उठाया सवाल, किया यह ट्वीट..

कांग्रेस में 'घमासान' के बाद पूर्व PM मनमोहन सिंह के बचाव में उतरे शशि थरूर समेत अन्य नेता

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गृह मंत्री शाह के निजी अस्‍पताल में भर्ती होने पर सवाल उठाते हुए सवाल किया है कि वे (शाह) दिल्ली के प्रमुख AIIMS में भर्ती क्‍यों नहीं हुए. थरूर ने ट्वीट में लिखा, "आश्चर्य है कि बीमार होने पर हमारे गृह मंत्री ने एम्स (AIIMS) में नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य के एक निजी अस्पताल को कैसे चुना? सार्वजनिक संस्थानों को जनता के आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए शक्तिशाली संस्‍थानों को 'संरक्षण देने' जाने की आवश्यकता है."

True. Wonder why our Home Minister, when ill, chose not to go to AIIMS but to a private hospital in a neighbouring state. Public institutions need the patronage of the powerful if they are to inspire public confidence. https://t.co/HxVqdREura