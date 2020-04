Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी के चलते जारी लॉकडाउन (Lockdown) के कारण बड़ी संख्‍या में मजदूर-कामगार दूसरे राज्‍यों में फंसकर रह गए हैं. बिहार (Bihar) के श्रमिकों की संख्‍या भी इसमें अच्‍छी खासी है. बहरहाल, एक माह से अधिक समय से चल रहे इस लॉकडाउन के बीच बुधवार को केंद्र सरकार ने विभिन्‍न राज्‍यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को सोशल डिस्‍टेंसिग के नियमों का पालन करते हुए घर लौटने के लिए इजाजत दे दी है. केंद्र सरकार की ओर से की गई इस घोषणा के बाद बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्‍यमंत्री सुशील मोदी (Sushil Modi)ने सुदूर स्‍थानों में फंसे राज्‍य के मजदूरों-कामगारों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग केंद्र सरकार से की है. सुशील मोदी ने एक ट्वीट कर कहा- मैं भारत सरकार (GOI) से दूर के स्‍थानों से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की अपील करता हूं.'

I appeal GOI to allow special trains to bring migrants from distant places .#WelcomeBihar