Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी के कारण मुंबई में हालात गंभीर होते जा रहे हैं. यहां कोविड-19 के केसों की संख्‍या 16,738 तक पहुंच गई है. मुंबई के गुरुवार को इस वायरस के कारण दो और पुलिसकर्मियों की मौत हुई. मुंबई पुलिस ने गुरुवार को ट्वीट किया, "ASI मुरलीधर वाघमारे (सेवरी पुलिस स्‍टेशन) और पीएन भगवान परते (शिवाजी नगरलिस स्‍टेशन) के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में सूचित करते हुए मुंबई पुलिस को अफसोस है. ये दोनों पुलिसकर्मी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं," गौरतलब है कि राज्य में 1,000 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. महाराष्‍ट्र में अब तक 27, 500 से अधिक COVID-19 के केस सामने आए हैं .

Mumbai Police regrets to inform about the unfortunate demise of ASI Murlidhar Waghmare (Sewri PStn) & PN Bhagwan Parte (Shivaji Nagar PStn). ASI Waghmare & PN Parte were battling Coronavirus.



May their souls rest in peace. Our thoughts & prayers are with their families.