Coronavirus Pandemic: पीएम नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर 'खास काम' में जुटे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, किया यह ट्वीट..

Coronavirus Pandemic: देश में कोरोना वायरस के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है. देश में इसके केसों की संख्‍या बढ़कर 12 हजार के पार पहुंच गइ है. वैसे तो इस वायरस की महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण देश में जारी लॉकडाउन के कारण हर कोई परेशान है लेकिन सर्वाधिक परेशानी मजदूरों और गरीबों को हो रही है जो खाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है. इन लोगों को भोजन उपलब्‍ध कराने के लिए सामाजिक, राजनीतिक हर स्‍तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. बीजेपी सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने गुरुवार को एक ट्वीट करके इस दिशा में अपने प्रयासों के बारे में जानकारी दी. यूपी से सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्वीट मे लिखा, 'अपने नेता नरेंद्र मोदीजी से प्रेरणा ले रहा हूं जिन्‍होंने कहा है कि कोई भी भारतीय को भूखा नहीं सोना चाहिए. मुझे खुशी है कि हमने अब तक पीलीभीत में तीन लाख खाने के पैकेट बांटे हैं. यह संख्‍या 3 मई तक 5 लाख से अधिक पहुंच जाएगी. 5000 से अधिक वालेंटियर्स ने इस काम में पूरा समय किया है.भगवान उनका भला करे.'

Taking inspiration from our leader Shri @narendramodi ji, who told us that no Indian should sleep hungry, I am humbled that we have distributed 3lakh food packets in Pilibhit so far. It will be over 5lakh by May 3. Over 5000 volunteers have done this full time. May god bless them pic.twitter.com/tMB5IMsRvS