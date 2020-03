कोरोनावायरस: पहले इंटरनेशनल और फिर घरेलू उड़ानों के रद्द होने के बाद रन-वे पर कुछ इस तरह खड़े दिखाई दिए हवाई जहाज

कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते मंगलवार से घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है. ऐसी स्थिति में एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहां रनवे पर कई सारे हवाई जहाज पार्क किए हुए हैं. पहले इंटरनेशनल और फिर घरेलू उड़ानों के रद्द होने जाने के बाद से बड़ी संख्या में हवाई जहाज जमीन पर हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने इनका रख रखा एक बड़ी चुनौती के रुप में हो गया. इसी कड़ी में यह तस्वीर सामने आई है, जहां एक लाइन में कई हवाई जहाज लाइन में खड़े हैं. दुनिया के कई देशों के सामने इस वक्त जमीन पर खड़े हवाई जहाजों का रखरखाव एक चुनौती है.

कोरोनावायरस के चलते कल आधी रात से घरेलू उड़ानों पर भी सरकार ने लगाई रोक

The domestic flight ban comes into force tonight, planes are already parked on Runway 27 @DelhiAirport#Covid19India#AvGeekpic.twitter.com/Oshuiu5825