Coronavirus Pandemic: कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बीच कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लॉकडाउन के कारण मिडिल-ईस्‍ट में हजारों की संख्‍या में फंसे भारतीय श्रमिकों को देश वापस लाने की मांग सरकार से की है. राहुल ने बुधवार को ट्वीट करके यह बात कही. अपने ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, Covid-19 संकट और व्यवसायों के बंद किए जाने से मिडिल ईस्‍ट के देशों में हजारों भारतीय श्रमिक गहरी चिंता में हैं और घर लौटने के लिए बेताब हैं. सरकार को हमारे इन भाइयों और बहनों को घर लाने के लिए फ्लाइट की व्‍यवस्‍था कर इनकी मदद करनी चाहिए. इन्‍हें क्‍वारंटाइन की योजना भी तैयार की जानी चाहिए.'

The #Covid19 crisis & shutting of businesses in the Middle East have left thousands of Indian workers in deep distress & desperate to return home. The Govt must organise flights to bring home our brothers & sisters most in need of assistance, with quarantine plans in place.